Футболіст Динамо продовжить кар'єру в Десні
Футболіст Динамо Богдан Білошевський продовжить кар'єру в чернігівській Десні. Динамо та Десна домовилися про трансфер півзахисника.
Джерело: Динамо
21-річний півзахисник київського Динамо виступатиме за Десну на правах оренди.
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Термін орендної угоди – до кінця 2021 року. Динамо залишає за собою право достроково повернути гравця влітку.
Що відомо про Білошевського
Богдан – вихованець академії Динамо, до якої перейшов із ДЮСШ "Ніжин".
З початку сезону-2020/2021 опорний хавбек провів у молодіжному чемпіонаті України 10 матчів, відзначившись двома забитими м’ячами.
Білошевський ще не дебютував за головну команду Динамо.
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