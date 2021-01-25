Тренеры сборных Украины разных возрастных групп отправятся в Турцию на сборы команд УПЛ. Там специалисты пересмотрят потенциальных кандидатов на вызов в лагерь "сине-желтых".

Источник: официальный сайт УАФ 21 января к работе приступил наставник "молодежки" Руслан Ротань. На днях к нему присоединятся помощники Василий Кардаш и Александр Мелащенко. К слову Футболист Динамо продолжит карьеру в Десне 25 января в Турцию прибудет новоиспеченный член тренерского штаба главной команды страны Луиджи Ночентини. Главный же тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко начнет просмотр потенциальных новичков 31 января. Ему будут помогать ассистенты Андреа Мальдера и Андреа Аззалин. 28 января развернула деятельность на собрании наставники юношеских команд: Владимир Езерский (U-19), Александр Петраков (U-18) и Сергей Нагорняк (U-17).