Тренери збірних України різних вікових груп відправляться в Туреччину збори команд УПЛ. Там фахівці переглянуть потенційних кандидатів на виклик до табору "синьо-жовтих".

Джерело: офіційний сайт УАФ 21 січня до роботи приступив наставник "молодіжки" Руслан Ротань. Днями до нього приєднаються помічники Василь Кардаш та Олександр Мелащенко. До слова Футболіст Динамо продовжить кар'єру в Десні 25 січня в Туреччину прибуде новоспечений член тренерського штабу головної команди країни Луїджі Ночентіні. Головний же тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко почне перегляд потенційних новачків 31 січня. Йому допомагатимуть асистенти Андреа Мальдера і Андреа Аззалін. 28 січня розгорнесвою діяльність на зборах наставники юнацьких команд: Володимир Єзерський (U-19), Олександр Петраков (U-18) і Сергій Нагорняк (U-17).