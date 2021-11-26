Шевченко збереже з Дженоа прописку у Серії А: в Італії вірять у сили українця
Джерело:Meta-ratings
Андрій Шевченко з поразки дебютував на чолі Дженоа. В Італії вірять у те, що українському наставнику вдасться витягнути "грифонів" із дна таблиці Серії А.
Усі впевнені у Шевченку
Андрій Шевченко прийняв команду у складній ситуації. Дженоа дуже погано розпочала новий сезон та після 13 турів перебуває у зоні вильоту.
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Новий тренерський штаб на чолі з Шевченко прийшов рятувати "грифонів" від вильоту з Серії А. В Італії впевнені, що команді вдасться зберегти прописку під керівництвом українського наставника. Про це розповів скаут Серії А Алекс Великих.
Спеціаліст анонсував великі фінансові витрати у Дженоа на трансферному ринку. Колишній тренер збірної України зможе придбати футболістів під свою схему гри.
Скаут прогнозує, що Дженоа виконає завдання збереження прописки ще за три – чотири тури до завершення чемпіонату Італії.
У будь-якому випадку, над проєктом Шевченка у Дженоа працює багато хто і вірю, що цей проєкт українського тренера в топ-чемпіонаті буде успішним, ми лише на початку шляху сходження легенди Шевченка-тренера не меншої величини, ніж Шевченка-гравця,
– додав Великих.
Шевченко приїхав рятувати Дженоа
- 7 листопада Андрій Шевченко офіційно очолив Дженоа. Український тренер підписав угоду до кінця червня 2024 року.
- Складний період чекає на українця. Дженоа йде 18-ю серед 20 клубів у таблиці Серії А. В активі команди лише 9 очок.
- Наставник вже дебютував на тренерському містку "грифонів". Однак зробив це з домашньої поразки від Роми (0:2).
- Українець заявив, якщо команді вдасться зберегти прописку у Серії А, це буде величезне досягнення. Шевченко порівняв таку ціль з фіналом Ліги чемпіонів.
- Наступний матч Дженоа зіграє на виїзді проти Удінезе (28 листопада).