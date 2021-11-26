Шевченко збереже з Дженоа прописку у Серії А: в Італії вірять у сили українця

Андрій Шевченко з поразки дебютував на чолі Дженоа. В Італії вірять у те, що українському наставнику вдасться витягнути "грифонів" із дна таблиці Серії А.

Усі впевнені у Шевченку

Андрій Шевченко прийняв команду у складній ситуації. Дженоа дуже погано розпочала новий сезон та після 13 турів перебуває у зоні вильоту.

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Новий тренерський штаб на чолі з Шевченко прийшов рятувати "грифонів" від вильоту з Серії А. В Італії впевнені, що команді вдасться зберегти прописку під керівництвом українського наставника. Про це розповів скаут Серії А Алекс Великих.

Спеціаліст анонсував великі фінансові витрати у Дженоа на трансферному ринку. Колишній тренер збірної України зможе придбати футболістів під свою схему гри.

Скаут прогнозує, що Дженоа виконає завдання збереження прописки ще за три – чотири тури до завершення чемпіонату Італії.

У будь-якому випадку, над проєктом Шевченка у Дженоа працює багато хто і вірю, що цей проєкт українського тренера в топ-чемпіонаті буде успішним, ми лише на початку шляху сходження легенди Шевченка-тренера не меншої величини, ніж Шевченка-гравця,

– додав Великих.

Шевченко приїхав рятувати Дженоа