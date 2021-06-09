Шевченко провів Марлосу майстер-клас по зав'язуванню краватки: кумедне відео

Збірна України з футболу вже вирушила у Бухарест, де перебуватиме під час Євро-2020. Футболісти зробили командне фото у костюмах. Наставнику "синьо-жовтих" Андрію Шевченку довелося допомогти своїм підопічним під час цієї процедури.
Майстер-клас Шевченка
Гравець збірної України Марлос не міг самостійно зав'язати собі краватку. На допомогу гравцю Шахтаря прийшов ніхто інший як тренер команди Шевченко.
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Колишній футболіст Челсі та Мілана на собі зав'язав краватку, після чого віддав Марлосу.
- Андрій Шевченко не вперше допомагає своїм футболістам. Раніше тренер збірної України провів Артему Довбику та Богдану Лєднєву майстер-клас з підтягування.
- Також Шевченко активно бере участь у тренуваннях збірної України. Під час одного з тренувань тренер переграв воротаря Динамо Георгія Бущана у серії пенальті.