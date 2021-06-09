Шевченко провів Марлосу майстер-клас по зав'язуванню краватки: кумедне відео

Збірна України з футболу вже вирушила у Бухарест, де перебуватиме під час Євро-2020. Футболісти зробили командне фото у костюмах. Наставнику "синьо-жовтих" Андрію Шевченку довелося допомогти своїм підопічним під час цієї процедури.

Майстер-клас Шевченка

Гравець збірної України Марлос не міг самостійно зав'язати собі краватку. На допомогу гравцю Шахтаря прийшов ніхто інший як тренер команди Шевченко.

Це цікаво Шевченко вперше прокоментував реакцію Росії щодо форми збірної України

Колишній футболіст Челсі та Мілана на собі зав'язав краватку, після чого віддав Марлосу.