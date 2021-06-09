Майстер-клас Шевченка

Гравець збірної України Марлос не міг самостійно зав'язати собі краватку. На допомогу гравцю Шахтаря прийшов ніхто інший як тренер команди Шевченко.

Це цікаво Шевченко вперше прокоментував реакцію Росії щодо форми збірної України

Колишній футболіст Челсі та Мілана на собі зав'язав краватку, після чого віддав Марлосу.