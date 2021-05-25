Майстер-клас від Шевченка

У день першої контрольної гри з Бахрейном головний наставник збірної України Андрій Шевченко вирішив перевірити інтуїцію голкіпера Георгія Бущана. Тренер організував серію 11-метрових ударів.

Варте уваги Задоволений грою, – Андрій Шевченко про сенсаційну нічию з Бахрейном

Шевченко пробив шість пенальті, лише один удар зміг парирувати воротар Динамо. Андрій Миколайович без шансів для голкіпера реалізував 5 ударів. А на останньому вирішив поекспериментувати. Шевченко вирішив пробити паненкою по центру воріт. Бущан не повівся на фінт та залишився на місці.

Як бачимо на відео, що Андрій Миколайович перебуває у хорошій формі. Спеціаліст міг би скласти гідну конкуренцію своїм підопічним на полі.

Цікаво, що у такому ж стилі гравець Бахрейну реалізував пенальті у ворота збірної України. Однак на лінії володінь українців стояв Анатолій Трубін. До слова, матч завершився нічиєю 1:1. Від сенсаційної поразки Україну врятував Віктор Циганков, який з'явився на полі по перерві.

На підопічних Андрія Шевченка чекають ще два контрольні спаринги – проти Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня). Найближчий поєдинок відбудеться у Дніпрі.

Відео дуелі Шевченко – Бущан