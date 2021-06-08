Андрій Шевченко не надто переймається думкою росіян.

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"Реакція Росії на нову форму збірної України? Мене не цікавить їхня реакція. Мене цікавить реакція наших вболівальників. Думаю, їм повинно сподобатися", – сказав Шевченко на пресконференції.

Скандальна реакція росіян на форму України