Андрій Шевченко не надто переймається думкою росіян.
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"Реакція Росії на нову форму збірної України? Мене не цікавить їхня реакція. Мене цікавить реакція наших вболівальників. Думаю, їм повинно сподобатися", – сказав Шевченко на пресконференції.
Скандальна реакція росіян на форму України
- Представлення форми з доволі буденної новини, яка цікава лише футбольним вболівальникам, швидко переросла у подію міжнародну. Все через скандальну реакцію росіян на неї. Їм дуже допекло, що карта України зображена з окупованими територіями – Кримом та Донецькою і Луганською областями.
- І в бік України полетіли погрози. Депутат Держдуми Дмитро Свіщєв вимагав, щоб УЄФА заборонила цю форму. Колишній президент Російського футбольного союзу, що свого часу навіть був віцепрезидентом ФІФА В'ячеслав Колосков теж переконував, що УЄФА має заборонити цю форму. Та тут варто відзначити, що той же Колосков запевняв у 2018 році, що форму збірної України заборонять через напис "Слава Україні!". Але так нічого і не сталося.
- Не сталося і цього разу. В понеділок УЄФА відреагувала на звернення російських ЗМІ. Там чітко відповіли, що "футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосованих правил, щодо екіпіровки".