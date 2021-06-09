Мастер-класс Шевченко

Игрок сборной Украины Марлос не мог самостоятельно завязать себе галстук. На помощь игроку Шахтера пришел никто иной как тренер команды Шевченко.

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Бывший футболист Челси и Милана на себе завязал галстук, после чего отдал Марлосу.