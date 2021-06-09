Сборная Украины по футболу уже отправилась в Бухарест, где будет находиться во время Евро-2020. Футболисты сделали командное фото в костюмах. Наставнику "сине-желтых" Андрею Шевченко пришлось помочь своим подопечным во время этой процедуры.