Майстер-клас від Шевченка
Збірна України продовжує підготовку до Євро-2020. Під час занять у тренажерному залі головний тренер Андрій Шевченко показав футболістам, як треба правильно підтягуватися.
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Після першого підходу хавбека Динамо Лєднєва та нападника Дніпра-1 Довбика Шевченку довелося показувати ще раз.
Дивіться відео як Шевченко провів майстер-клас з підтягування (момент на 7:40)
За процесом активно спостерігали тренер збірної України Олександр Шовковський та гравець Шахтаря Віктор Корнієнко.
Збірна України перед Євро-2020 зіграє три товариські матчі:
- Україна – Бахрейн (23 травня)
- Україна – Північна Ірландія (3 червня)
- Україна – Кіпр (7 червня)
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Перший матч на Євро-2020 "синьо-жовті" зіграють 13 червня проти Нідерландів в Амстердамі. Далі в календарі матчі у Бухаресті (Румунія) з Північною Македонією (17 червня) та Австрією (21 червня).