Шевченко за крок від того, щоб очолити збірну Польщі: коли все вирішиться

Андрій Шевченко не довго був без роботи після того, як його відсторонили від тренування в Дженоа. Вже невдовзі він може стати головний тренером збірної Польщі.

Ще нещодавно варіант з тим, що Шевченко очолить збірну Польщі виглядав не надто переконливим. Чи не головна причина – фінансові вимоги, які перед Польським футбольним союзом ставив Шевченко. Не на його користь було і провальний етап в Дженоа, де за 11 матчів – лише одна перемога. Та й в збірній України він не одразу почав демонструвати результат, проваливши відбірна ЧС-2018, і не надто вдало стартував у відборі на ЧС-2022.

Та вже 31 січня збірна Польщі має отримати нового наставника, після того, як команду неочікувано покинув португалець Паулу Соуза. Це пообіцяв президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша. І саме Шевченко – чи не головний претендент.

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Як вдалося домовитися з Шевченком

У Польському футбольному союзі не мали наміру платити Шевченкові ту суму, яку він озвучив. Мова йшла про 2,5 мільйони євро за рік. Та все ж сторони дійшли компромісу.

За однією з версій, Шевченко частину цієї суми отримає як бонус, якщо зуміє вивести збірну Польщі на чемпіонат світу 2022 року. Та для цього йому треба буде 24 березня у відборі обіграти Росію на виїзді. А після цього 29 березня – переможця пари Швеція – Чехія.

За ще однією версією, частину суми оплачуватиме Польський футбольний союз, ще частину – спонсори. Серед них компанія, яка пов'язана з польським урядом.

А як же Дженоа?

За даними журналістів, Шевченка офіційно не звільнили з Дженоа. А лише відсторонили від тренерської роботи. Тож він і далі отримує зарплату в італійському клубі. Зробили це для того, щоб не платити шалену суму відступних, яка була передбачена за дострокове розірвання угоди. Мова йде про 10 мільйонів євро.

При цьому зарплата Шевченка в Дженоа – 2,3 мільйона євро на рік. Тож він досі продовжує отримувати зарплату.

Відтак, якщо Польський футбольний союз хоче бачити Шевченка головний тренером команди, то там повинні заплатити відступні за розірвання угоди.

Конкуренти

Та все ж в Шевченка і далі залишаються конкуренти в боротьбі за цю посаду. Ще перед українцем на цю посаду претендував Адам Навалка. Але його кандидатура не надто влаштовує Цезарія Кулешу. Також є Ян Урбан, який зараз тренує Гурнік.

А що кажуть букмекери?

Букмекерські компанії доволі детально відслідковують ситуацію з можливістю призначення Шевченка головний тренером збірної Польщі. Для прикладу, Favbet оцінив ймовірність призначення Шевченка тренером збірної Польщі після Паулу Соузи коефіцієнтом 1,25.

Чи стане Шевченко наставником "Кадри" дізнаємося вже 31 січня. Цезарій Кулеша пообіцяв це зробити на "Національному стадіоні" у Варшаві.