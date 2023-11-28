Шевченко потрапив в топ-40 найкращих футболістів XXI століття за версією популярного журналу
Джерело:FourFourTwo
Британський журнал FourFourTwo склав рейтинг найкращих футболістів 21 століття. До списку потрапив Андрій Шевченко.
На першому місці опинився аргентинський форвард Інтера Маямі Ліонель Мессі. На другому місці –португальський нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду.
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Шевченко обійшов провідних футболістів
Трійку лідерів замкнув колишній партнер Мессі по Барселоні іспанець Андрес Іньєста.
Українського футболіста Андрія Шевченка, який виграв Золотий м’яч у 2004 році, британський журнал розмістив на 31-й сходинці.
У топі він обійшов Джанлуїджі Буффона, Кіліана Мбаппе, Андреа Пірло, Клода Макелеле та багатьох інших зірок. Раніше легендарний футболіст входив у добірку найкращих нападників 2000-х років.
Топ-10 найкращих футболістів 21 століття за версією FourFourTwo:
1. Ліонель Мессі
2. Кріштіану Роналду
3. Андрес Іньєста
4. Хаві
5. Роналдіньо
6. Зінедін Зідан
7. Тьєррі Анрі
8. Мануель Нойєр
9. Кака
10. Луїс Суарес