На першому місці опинився аргентинський форвард Інтера Маямі Ліонель Мессі. На другому місці –португальський нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду.
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Шевченко обійшов провідних футболістів
Трійку лідерів замкнув колишній партнер Мессі по Барселоні іспанець Андрес Іньєста.
Українського футболіста Андрія Шевченка, який виграв Золотий м’яч у 2004 році, британський журнал розмістив на 31-й сходинці.
У топі він обійшов Джанлуїджі Буффона, Кіліана Мбаппе, Андреа Пірло, Клода Макелеле та багатьох інших зірок. Раніше легендарний футболіст входив у добірку найкращих нападників 2000-х років.
Топ-10 найкращих футболістів 21 століття за версією FourFourTwo:
1. Ліонель Мессі
2. Кріштіану Роналду
3. Андрес Іньєста
4. Хаві
5. Роналдіньо
6. Зінедін Зідан
7. Тьєррі Анрі
8. Мануель Нойєр
9. Кака
10. Луїс Суарес