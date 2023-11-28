Цього тижня в Лізі чемпіонів проходять матчі 5 туру групової стадії. Центральна зустріч середи, 29 листопада, пройде у Мадриді, де місцевий Реал прийматиме Наполі, пише 24 канал.

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Реал вже у плей-оф

Команда Карло Анчелотті впевнено йде по дистанції ЛЧ і попри деякі проблеми вже виграла всі свої чотири матчі. Завдяки цьому "бланкос" вже забезпечили собі місце у плей-оф турніру.

Для гарантії першого місця мадридцям достатньо не програти Наполі. Самі ж італійці ще не забезпечили собі участь в 1/8 фіналу. Італійська команда має 7 очок, що на чотири більше ніж у наближчого переслідувача Браги.

Для досягнення результату неаполітанцям необхідно набрати хоча б два бали у двох останніх матчах. У грі з Реалом підопічним вже Вальтера Маццаррі не зможе допомогти хіба що Маріу Руї, інші футболісти основи в строю.

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Чекаємо на Луніна в старті

Мадридці ж мають куди більше кадрових проблем. Ще на початку сезону надовго вилетів Тібо Куртуа, а його заміннік Кепа Аррісабалага також травмувався на початку листопада. Тому місце у воротах має зайняти Андрій Лунін.

У минулому матчі проти Браги українець показав феєричну гру, Андрій відстояв "на нуль", здійснив чотири сейви та відбив пенальті. Також Реалу у цій грі не допоможуть Мілітао, Модрич, Камавінга, Чуамені та Вінісіус.

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Букмекери вважають "бланкос" фаворитом у звітній грі з Наполі. Коефіцієнт на успіх Реала становить 1.91, тоді як на італійців – 4,10. Нічия ж оцінюється у 3,85.

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При цьому експерти очікують на результативний матч. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1.69, тоді як на ТМ – за 2,23. А ось вірогідність кліншита від Луніна дорівнює 3,05.

Головні фаворити на забитий гол: