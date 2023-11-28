На первом месте оказался аргентинский форвард Интера Майами Лионель Месси. На втором месте – португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду.

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Шевченко обошел ведущих футболистов

Тройку лидеров замкнул бывший партнер Месси по Барселоне испанец Андрес Иньеста.

Украинского футболиста Андрея Шевченко, выигравшего Золотой мяч в 2004 году, британский журнал разместил на 31-й строчке.

В топе он обошел Джанлуиджи Буффона, Килиана Мбаппе, Андреа Пирло, Клода Макелеле и многих других звезд. Ранее легендарный футболист входил в подборку лучших нападающих 2000-х годов.

Топ-10 лучших футболистов 21 века по версии FourFourTwo:

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Андрес Иньеста

4. Хави

5. Роналдиньо

6. Зинедин Зидан

7. Тьерри Анри

8. Мануэль Нойер

9. Кака

10. Луис Суарес