Шевченко став головним претендентом на посаду тренера збірної Польщі, – ЗМІ

Вже незабаром національна команда Польщі має дізнатися ім'я нового тренера збірної. ЗМІ зазначають, що одним із претендентів є Андрій Шевченко.

Шевченко – головний фаворит

Ім'я нового наставника збірної Польщі оголосять 31 січня. Окрім Шевченка, Футбольний союз Польщі також розглядає кандидатуру Адама Навалки.

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ЗМІ повідомляють, що Футбольний союз готовий навіть за допомогою спонсорів покрити зарплату Шевченку, який хоче отримувати щонайменше 2,5 мільйона євро на рік.

Проте у Шевченка є одна проблема – нерозірваний контракт із Дженоа. За інформацією видання, екснаставник збірної України не готовий відмовлятись від компенсації, яку мав би отримати, згідно з угодою, – це понад 6 млн євро, а також компенсація за достроковий розрив.

Таким чином український фахівець може стати найбільш високооплачуваним тренером в історії збірної Польщі.

Відставка Шевченка