Шевченко ще досягне свого, – Коваленко про відставку українця з Дженоа

Півзахисник Спеції Віктор Коваленко поділився думками щодо звільнення Андрія Шевченка з Дженоа. Він переконаний, що в українського тренера ще все попереду.

Коваленко розповів про зв'язок з Шевченком

За словами Коваленка, Шевченко в Дженоа відчував великий тиск. Адже вболівальники вимагали хороших результатів від команди.

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"Шевченко? Я не можу судити. Я спілкувався після гри з Дженоа із Мауро Тассотті, бо він заміняв Андрія Шевченка на тренерській лавці. Спілкувався з ним, розумів, що їм було дуже тяжко, великий тиск з боку вболівальників і по грі це не дуже сильна команда, але я завжди писав Шевченку, бажав йому удачі та вболівав завжди за нього", – сказав футболіст.

Віктор переконаний, що Шевченкові ще вдасться заявити про себе, як тренер.

Погано, що нічого не вийшло, але тренерська кар'єра, як і футбольна – бувають падіння та злети. Сподіваюся, в Андрія Миколайовича ще буде можливість і він досягне свого,

– додав Коваленко.

Шевченко більше не з Дженоа