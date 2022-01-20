Коваленко розповів про зв'язок з Шевченком
За словами Коваленка, Шевченко в Дженоа відчував великий тиск. Адже вболівальники вимагали хороших результатів від команди.
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"Шевченко? Я не можу судити. Я спілкувався після гри з Дженоа із Мауро Тассотті, бо він заміняв Андрія Шевченка на тренерській лавці. Спілкувався з ним, розумів, що їм було дуже тяжко, великий тиск з боку вболівальників і по грі це не дуже сильна команда, але я завжди писав Шевченку, бажав йому удачі та вболівав завжди за нього", – сказав футболіст.
Віктор переконаний, що Шевченкові ще вдасться заявити про себе, як тренер.
Погано, що нічого не вийшло, але тренерська кар'єра, як і футбольна – бувають падіння та злети. Сподіваюся, в Андрія Миколайовича ще буде можливість і він досягне свого,
– додав Коваленко.
Шевченко більше не з Дженоа
- 15-го січня "грифони" повідомили про звільнення Андрія Шевченка з посади головного тренера.
- Дженоа під керівництвом Шевченка здобула лише одну перемогу в 11 матчах.
- Команда Шевченка зазнала шести поразок у Серії А та ще тричі зіграла внічию.
- Після звільнення українця з Дженоа, у ЗМІ почали поширюватися чутки про те, що колишній наставник збірної України може очолити національну команду Польщі.
- Проте польська федерація футболу не змогла задовольнити фінансові апетити Андрія Миколайовича.
- Також раніше повідомлялося, що у послугах тренера зацікавлене київське Динамо.