Коваленко рассказал о связи с Шевченко

По словам Коваленко, Шевченко в Дженоа испытывал большое давление. Ведь болельщики потребовали хороших результатов от команды.

Читайте также Требует в три раза больше: в сборной Польши объяснили срыв переговоров с Шевченко

"Шевченко? Я не могу судить. Я общался после игры с Дженоа с Мауро Тассотти, потому что он заменял Андрея Шевченко на тренерской скамейке. Общался с ним, понимал, что им было очень тяжело, большое давление со стороны болельщиков и по игре это не очень сильная команда, но я всегда писал Шевченко, желал ему удачи и болел всегда за него", – сказал футболист.

Виктор убежден, что Шевченко еще удастся заявить о себе, как тренер.

Плохо, что ничего не получилось, но тренерская карьера, как и футбольная, бывают падения и взлеты. Надеюсь, у Андрея Николаевича еще будет возможность и он достигнет своего,

– добавил Коваленко.

Шевченко больше не с Дженоа