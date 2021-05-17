Манчестер Сіті чи Челсі: Шевченко розповів, за кого вболіватиме у фіналі Ліги чемпіонів

Наставник збірної України Андрій Шевченко розповів, за кого вболіватиме у фіналі Ліги чемпіонів. У фіналі зійдуться Манчестер Сіті та Челсі.
Буду вболівати за Челсі
Перед Шевченком постав складний вибір, адже у складі Манчестер Сіті виступає українець Олександр Зінченко.
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Водночас з Челсі у тренера збірної України пов'язано багато спогадів. Шевченко виступав за Челсі з 2006 до 2009 року.
І за Зінченка, і за Челсі. Ви мене в таке становище поставили, що мені навіть важко відповісти. Внічию, на жаль, вони зіграти не зможуть. Челсі – це близький клуб для мене. Всі три клуби, в яких я грав – у моєму серці. Тому все-таки буду вболівати за Челсі,
– сказав Шевченко.
Що відомо про фінал Ліги чемпіонів
- Вирішальний матч Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня у Порту (Португалія). Фінал мав пройти у Стамбулі, однак УЄФА змінив місце проведення гри.
- 7 травня Велика Британія внесла Туреччину до червоної карантинної зони. Саме це й стало причиною перенесення фінального поєдинку у 2021 році.
- Манчестер Сіті став дев'ятим англійським фіналістом в історії головного клубного турніру Європи.
- Для Челсі це третій вихід у фінал Ліги чемпіонів. У 2008 році у Москві "сині" програли Манчестер Юнайтед у серії пенальті. У 2012 році найпрестижніший турнір Європи таки підкорився "синім".
- Втретє в історії Ліги чемпіонів відбудеться англійський фінал. Попередній такий фінал у 2019 році відбувся між Ліверпулем та Тоттенхемом. Перемогу здобули "мерсисайдці".