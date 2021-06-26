Попов покинув збірну України

Ввечері 25 червня збірна України провела тренування. Участь у підготовці взяли 25 футболістів, а не традиційні 26.

Варте уваги Ярмоленко потрапив у символічну збірну групового етапу Євро-2020

Розташування збірної України покинув захисник Динамо Денис Попов. Через ушкодження литкового м'язу Попов не зможе допомогти команді на цьому турнірі.

Тренерський штаб прийняв рішення відпустити захисника до Києва для проходження подальшої реабілітації у Динамо.

Позитивні новини з лазарету

Вінгер збірної України Олександр Зубков, який травмувався у грі з Нідерландами, приступив до індивідуальної бігової роботи на полі.

Зубков продовжує курс фізіотерапії, необхідний для повноцінного відновлення після ушкодження.

Матч Швеція – Україна відбудеться 29 червня у Глазго. Початок поєдинку о 22:00. Швеція або Україна в 1/4 фіналу зіграє з переможцем матчу Англія – Німеччина.