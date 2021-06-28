Очікування перед матчем

Шведи вивели Україну у плей-офф Євро-2020. Тепер команда Андрія Шевченка в 1/8 фіналу Євро-2020 символічно зустрінеться саме проти своїх рятівників.

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Напередодні гри Андрій Миколайович зізнався, що українські футболісти не потребують додаткової мотивації: "Я зібрав їх і сказав, поки у нас є шанс, ми будемо працювати у тому режимі, в якому ми повинні це робити".

Команда йшла до цього, ми досягли результату. Зараз у нас розв'язані руки, все інше буде великим бонусом,

– сказав тренер.

Сильні сторони суперника

Нагадаємо, що Швеція з першого місця вийшла з групи Е, випередивши Іспанію, Словаччину та Польщу.

За словами Шевченка, наступний суперник має хорошу та міцну команду. У якої є певний стиль із використанням вертикальних передач. В атаці у Швеції два хороших нападника. Збірна дуже силова, практично не програє єдиноборства, добре грає на другому поверсі. Команда, яка неодмінно заслуговує на повагу.

Найважливіший матч у тренерській кар'єрі? Я думаю, що у мене будуть набагато більш важливі поєдинки попереду,

– підсумував наставник.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго (Шотландія). Старт зустрічі о 22:00. Переможець цієї пари вийде у чвертьфінал, де зіграє проти переможця поєдинку Англія – Німеччина.