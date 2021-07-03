Як у Римі підтримують збірну України

Українських вболівальників з прапорами помітили на вулицях Риму ще вдень. Вони у синьо-жовтій формі вигукували гасла на підтримку нашої збірної.

До теми Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

На відео у соціальних мережах видно українців у шароварах та з барабанами. Вболівальники у різних локаціях міста заспівали "Червону руту". Акомпанувала їм бандура.

"Червона рута" у Римі: відео

Українці співають "Червону руту" у Римі: відео

До речі, українську пісню увімкнули навіть на стадіоні перед початком гри. Вона грала на повну гучність, а слова пісні показали українською на екрані.

"Червона рута" на стадіоні: відео

Дивіться відео зі стадіону у Римі:

Гімн України на стадіоні у Римі: відео

Українські та англійські вболівальники в Англії: відео

Українську збірну підтримують не лише в Україні, чи в Римі. У соціальних мережах поширили фото з Польщі. На ньому вболівальники дивляться матч у кафе.



Українці в Польщі дивляться матч збірної / Фото з інстаграму Паші Мацька

Зверніть увагу! Україна вперше в історії вийшла у чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу. Це трапилося після того, як Андрій Довбик у матчі зі Швецією забив гол на останніх хвилинах матчу. 3 липня наші футболісти зустрілися з гравцями Англії. У стартовий склад збірної України увійшли Бущан, Миколенко, Кривцов, Забарний, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Зінченко, Ярмоленко та Яремчук.