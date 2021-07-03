Як у Римі підтримують збірну України
Українських вболівальників з прапорами помітили на вулицях Риму ще вдень. Вони у синьо-жовтій формі вигукували гасла на підтримку нашої збірної.
До теми Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020
На відео у соціальних мережах видно українців у шароварах та з барабанами. Вболівальники у різних локаціях міста заспівали "Червону руту". Акомпанувала їм бандура.
"Червона рута" у Римі: відео
Українці співають "Червону руту" у Римі: відео
До речі, українську пісню увімкнули навіть на стадіоні перед початком гри. Вона грала на повну гучність, а слова пісні показали українською на екрані.
"Червона рута" на стадіоні: відео
Дивіться відео зі стадіону у Римі:
Гімн України на стадіоні у Римі: відео
Українські та англійські вболівальники в Англії: відео
Українську збірну підтримують не лише в Україні, чи в Римі. У соціальних мережах поширили фото з Польщі. На ньому вболівальники дивляться матч у кафе.
Українці в Польщі дивляться матч збірної / Фото з інстаграму Паші Мацька