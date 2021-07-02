Головна команда нашої країни прогулялася по Вічному місту, відвідавши його місця відпочинку. Відео опублікував ютуб-канал vZbirna.

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Італійці шаленіють від Шеви

Можна помітити, що італійці дуже радісно реагували на нашу команду і самого Андрія Шевченка, який в Італії після своїх виступів у Мілані має особливу популярність. Деякі також вигукували про Моурінью, який недавно очолив Рому.

Сам Шевченко також виклав фотографії з столиці Італії. Там можна побачити нашу команду на тлі Колізею і інших визначних пам'яток Риму. До слова, в Колізей збірна України навіть сходила на екскурсію.



Збірна України з футболу в Римі / Фото: УАФ