Шевченко може знову повернутися до Італії
У ЗМІ з'явилася інформація, що Шевченко може стати президентом Пескара. Також зазначають, що українець вже зустрічався з власниками клубу.
До речі Шевченко зіграє за збірну світу у благодійному матчі на підтримку України
Проте наразі невідомо, чи збирається Шевченко купувати клуб. Є інформація, що він може лише представляти групу інвесторів.
Також повідомляють, що екстренер національної команди перебуває у Пескарі й вже зустрічався із нинішнім власником клубу Даніеле Себастьяні.
Очікують, що український фахівець буде присутній на матчі проти Пескара – Губбіо, який відбудеться 4 травня у рамках першого раунду плей-офф.
Тренерська кар'єра Шевченка
- Український фахівець працював у національній команді з 2016 року, спочатку – як асистент головного тренера Михайла Фоменка (Євро-2016), потім – як головний тренер.
- Робота у збірній Україні стала першою для Шевченка – до цього він не працював у якості тренера.
- Із легендарним футболістом збірна України провела два повноцінні відбори – на чемпіонат світу-2018 (третє місце) та на Євро-2020 (перемога в групі). А також розпочав із командою відбір на чемпіонат світу-2022.
- Під керівництвом Шевченка збірна України виступила на чемпіонаті Європи. А також досягла найкращого результату – вихід у плей-офф та участь у чвертьфіналі.
- 1 серпня фахівець повідомив, що його контракт з "синьо-жовтими" закінчився.
- Шевченко очолив італійську Дженоа 7 листопада. При українському наставнику команда провела 11 матчів – сім поразок, три нічиї та одна перемога.
- 15 січня Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера Дженоа.
- Про причину звільнення керівництво "грифонів" не повідомило.