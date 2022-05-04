Шевченко може знову повернутися до Італії

У ЗМІ з'явилася інформація, що Шевченко може стати президентом Пескара. Також зазначають, що українець вже зустрічався з власниками клубу.

До речі Шевченко зіграє за збірну світу у благодійному матчі на підтримку України

Проте наразі невідомо, чи збирається Шевченко купувати клуб. Є інформація, що він може лише представляти групу інвесторів.

Також повідомляють, що екстренер національної команди перебуває у Пескарі й вже зустрічався із нинішнім власником клубу Даніеле Себастьяні.

Очікують, що український фахівець буде присутній на матчі проти Пескара – Губбіо, який відбудеться 4 травня у рамках першого раунду плей-офф.

Зауважимо. Пескара – клуб третього за силою дивізіону Італії. Сезон 2021/22 команда завершила на п'ятому місці в групі В Серії С.

Тренерська кар'єра Шевченка

Український фахівець працював у національній команді з 2016 року, спочатку – як асистент головного тренера Михайла Фоменка (Євро-2016), потім – як головний тренер.

Робота у збірній Україні стала першою для Шевченка – до цього він не працював у якості тренера.

Із легендарним футболістом збірна України провела два повноцінні відбори – на чемпіонат світу-2018 (третє місце) та на Євро-2020 (перемога в групі). А також розпочав із командою відбір на чемпіонат світу-2022.

Під керівництвом Шевченка збірна України виступила на чемпіонаті Європи. А також досягла найкращого результату – вихід у плей-офф та участь у чвертьфіналі.

1 серпня фахівець повідомив, що його контракт з "синьо-жовтими" закінчився.

Шевченко очолив італійську Дженоа 7 листопада. При українському наставнику команда провела 11 матчів – сім поразок, три нічиї та одна перемога.

15 січня Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера Дженоа.

Про причину звільнення керівництво "грифонів" не повідомило.

Варте уваги! 12 травня Шевченко знову повернеться на поле. Він зіграє у благодійному матчі на підтримку України.