Шевченко может снова вернуться в Италию
В СМИ появилась информация о том, что Шевченко может стать президентом Пескара. Также отмечают, что украинец встречался с владельцами клуба.
До речі Шевченко зіграє за збірну світу у благодійному матчі на підтримку України
Однако пока неизвестно, собирается ли Шевченко покупать клуб. Есть информация, что он может только представлять группу инвесторов.
Также сообщают, что экстренер национальной команды находится в Пескаре и уже встречался с нынешним владельцем клуба Даниэле Себастьяни.
Ожидается, что украинский специалист будет присутствовать на матче против Пескара – Губбио, который состоится 4 мая в рамках первого раунда плей-офф.
Тренерская карьера Шевченко
- Украинский специалист работал в национальной команде с 2016 года, сначала как ассистент главного тренера Михаила Фоменко (Евро-2016), затем - как главный тренер.
- Работа в сборной Украины стала первой для Шевченко – до этого он не работал тренером.
- С легендарным футболистом сборная Украины провела два полноценных отбора – на чемпионат мира-2018 (третье место) и на Евро-2020 (победа в группе). А также начал с командой отбор на чемпионат мира-2022.
- Под руководством Шевченко сборная Украины выступила на чемпионате Европы. А также добилась наилучшего результата – выход в плей-офф и участие в четвертьфинале.
- 1 августа специалист сообщил, что его контракт с "сине-желтыми" истек.
- Шевченко возглавил итальянскую Дженоу 7 ноября. При украинском наставнике команда провела 11 матчей – семь поражений, три ничьих и одна победа.
- 15 января Андрея Шевченко уволили с должности главного тренера Дженоа.
- О причине увольнения руководство "грифонов" не сообщило.