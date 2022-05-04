Шевченко может снова вернуться в Италию

В СМИ появилась информация о том, что Шевченко может стать президентом Пескара. Также отмечают, что украинец встречался с владельцами клуба.

До речі Шевченко зіграє за збірну світу у благодійному матчі на підтримку України

Однако пока неизвестно, собирается ли Шевченко покупать клуб. Есть информация, что он может только представлять группу инвесторов.

Также сообщают, что экстренер национальной команды находится в Пескаре и уже встречался с нынешним владельцем клуба Даниэле Себастьяни.

Ожидается, что украинский специалист будет присутствовать на матче против Пескара – Губбио, который состоится 4 мая в рамках первого раунда плей-офф.

Тренерская карьера Шевченко

  • Украинский специалист работал в национальной команде с 2016 года, сначала как ассистент главного тренера Михаила Фоменко (Евро-2016), затем - как главный тренер.
  • Работа в сборной Украины стала первой для Шевченко – до этого он не работал тренером.
  • С легендарным футболистом сборная Украины провела два полноценных отбора – на чемпионат мира-2018 (третье место) и на Евро-2020 (победа в группе). А также начал с командой отбор на чемпионат мира-2022.
  • Под руководством Шевченко сборная Украины выступила на чемпионате Европы. А также добилась наилучшего результата – выход в плей-офф и участие в четвертьфинале.
  • 1 августа специалист сообщил, что его контракт с "сине-желтыми" истек.
  • Шевченко возглавил итальянскую Дженоу 7 ноября. При украинском наставнике команда провела 11 матчей – семь поражений, три ничьих и одна победа.
  • 15 января Андрея Шевченко уволили с должности главного тренера Дженоа.
  • О причине увольнения руководство "грифонов" не сообщило.