Зв'язок з Берлусконі

Зазначається, що окрім Андрія Шевченка та Андреа Пірло, ще одним претендентом на посаду головного тренера був екстренер московського Спартака — Доменіко Тедеско.

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Проте нові власники Дженоа в особі американської компанії 777 Partners зупинилися на рішенні обрати на посаду головного тренера українця Андрія Шевченка.

Видання повідомляє, що такий вибір є зовсім не випадковий. А пов'язано це з тим, що 15 листопада нинішній президент Дженоа Енріко Преціозі передасть управління найстарішим клубом Італії в руки нового президента "грифонів" – Альберто Зангрілло.

Новий керівник Дженоа є професором медицини та особистим лікарем експрезидента Мілана та колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який купив Шевченка у Динамо. До того ж він близький друг колишнього наставника збірної України. Берлусконі також хрестив старшого сина ексфорварда Мілана – Джордана.

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