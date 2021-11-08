Шевченко незабаром приступить до тренування нової команди
Увечері 8 листопада Андрій Шевченко прибуде в Ґенуя. Його помічник Мауро Тассотті також відправиться з ним до Італії.
До теми Що варти знати про Дженоа – новий клуб у тренерській кар'єрі Андрія Шевченка
Перше тренування українець проведе 9 листопада.
Також буде названо решту асистентів Шевченка. Ймовірно, що до команди також доєднаються Луїджі Ночентіні та Андреа Малдера.
Презентація нового тренера Дженоа може відбутися на стадіоні "Луїджі Ферраріс".
- Андрій Шевченко очолив італійський клуб Дженоа. Контракт розрахований до 30 червня 2024 року.
- Наразі "грифони" посідають лише 17 місце серед 20 клубів Серії А.
- Для українського фахівця першим матчем з новою командою може стати зустріч з Ромою 21-го листопада.