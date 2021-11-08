Шевченко незабаром приступить до тренування нової команди

Увечері 8 листопада Андрій Шевченко прибуде в Ґенуя. Його помічник Мауро Тассотті також відправиться з ним до Італії.

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Перше тренування українець проведе 9 листопада.

Також буде названо решту асистентів Шевченка. Ймовірно, що до команди також доєднаються Луїджі Ночентіні та Андреа Малдера.

Презентація нового тренера Дженоа може відбутися на стадіоні "Луїджі Ферраріс".