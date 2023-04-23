Наступний Усик: зухвалий африканець переміг Шевадзуцького та кинув виклик українському чемпіону

Конголезький боксер Мартін Баколе завдав першої поразки досі непереможеному Ігорю Шевадзуцькому. Перемога запаморочила голову африканцю, який зробив гучну заяву щодо наступного бою.

Ввечері 22 квітня у польському Жешуві відбувся бій непереможеного українського боксера Ігоря Шевадзуцького та Мартіна Баколе з ДР Конго. Поєдинок проходив в рамках вечора боксу від компанії Knockout Promotions, пише 24 Канал.

Читайте також Уродженець Харкова достроково переміг мексиканця в андеркарді бою Девіс – Гарсія: відео

Запаморочення від успіхів

Фаворитом бою вважався рейтинговий конголезець, який колись спарингував з Олександром Усиком. З перших хвилин Баколе пішов в атаку, завдаючи потужних ударів Шевадзуцькому. У другому раунді Ігор опинився на помості після лівого бокового. Рефері відрахував нокдаун.

Відео нокдауну

У третьому раунді Баколе продовжував молотити "Українського Халка", не залишаючи шансів на порятунок. Рефері змушений був зупинити одностороннє побиття.

Перемога Баколе в 3-му раунді

Ця поразка стала першою у професійній кар'єрі Шевадзуцького. До цього він здобув 10 перемог.

Натомість Баколе здобув 19 перемогу та кинув виклик топ-боксерам.

Я зробив гучну заяву. Я перший, хто зміг зупинити Шевадзуцького. Тепер я хочу Ділліана Вайта, Даніеля Дюбуа, Олександра Усика. А чому б не побитися з Усиком? Чому б не вийти проти Деонтея Вайлдера? Я викликаю цих людей, тому що знаю, що можу їх зупинити,

– заявив Баколе в інтерв'ю Sky Sports.

Проте Баколе доведеться почекати Усика, адже українець спочатку проведе обов'язковий захист титулу проти Даніеля Дюбуа. У разі перемоги український чемпіон може провести довгоочікуваний бій з Тайсоном Ф'юрі в рамках "Турніру чотирьох", який планують провести в Саудівській Аравії.