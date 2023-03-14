Однак слова Мартіна Баколе були вигаданими. Промоутер українського боксера Олександр Красюк прокоментував гучну та брехливу заяву колишнього спаринг-партнера Олександра Усика.

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Спаринг-партнер Усика збрехав

Промоутер відзначив Баколе та навіть назвав його найкращим спаринг-партнером для Усика. Але той ніколи не відправляв Олександра у нокаут під час тренувального табору українця. Красюк пригадав момент, коли Усик свідомо зупинився під час спарингу, аби не завалити Мартіна у нокаут.

Баколе – класний хлопець. Мартін був найкращим спаринг-партнером Усика у трьох поспіль тренувальних таборах. Щодо нібито нокауту, то я чув лише про те, що Усик зупинив себе, щоб не нокаутувати Баколе,

– розповів промоутер українця.

Відзначимо, що Баколе нещодавно кинув виклик Даніелю Дюбуа, якого начебто двічі зупиняв його на ринзі. Через це Мартін сумнівається, що Дюбуа захоче знову виходити з ним на один ринг.

Нагадаємо, що Усик розпочав підготовку до свого наступного бою. Очікується, що Олександр проведе поєдинок за абсолют проти Тайсона Ф'юрі. Наразі тривають перемовини, які вже сильно затягнулись. А поки що боксери перекидаються гучними та образливими заявами.

Раніше повідомлялось, що супербій Усик – Ф'юрі прихильники боксу побачать вже наприкінці квітня 2023 року. Але тепер цей поєдинок у квітні під загрозою зриву.