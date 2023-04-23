У ніч на 23 квітня у Лас-Вегасі відбулося велике боксерське шоу. У головній події вечора Джервонта Девіс здобув яскраву перемогу над Райаном Гарсією. В андеркарді мегафайту провів поєдинок українець Федір Черкашин, який зараз представляє Польщу, пише 24 Канал.

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Відмінний бій Черкашина

Суперником Черкашина був мексиканець Еліас Еспадас, який здобув 22 перемоги на профі-рингу.

В перших раундах суперники провели непоганий обмін ударами, але Федір був точнішим у завершальній стадії. В 7-й трихвилинці Черкашин потряс Еспадаса та кинувся його добивати. Рефері втрутився і пролунав гонг.

Відео бою Черкашин – Еспадас

У 9-му раунді рефері зупинив бій, після того, як мексиканець вчергове пропустив удари від Черкашина та розвернувся спиною. Таким чином, харків'янин здобув 22 перемогу на профі-рингу. Українець досі залишається непереможеним.

Обмін ударами боксерів

Результат бою