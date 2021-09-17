Шериф Вернидуба отримає космічні призові за перемогу над Шахтарем у Лізі чемпіонів

У матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Шериф на своєму полі несподівано обіграв донецький Шахтар з рахунком 2:0.

Молдовський Шериф отримає від УЄФА за перемогу 2,8 мільйона євро. З цієї суми один мільйон євро піде команді й тренерському штабу.

Як це було Шахтар сенсаційно всуху програв Шерифу в матчі Ліги чемпіонів: відео

Додамо, що другий учасник Ліги чемпіонів від України київське Динамо за нічию з Бенфікою запрацювало 930 тисяч євро.

Після першого туру в групі D наступна ситуація: на першому місці Шериф, маючи в своєму активі три очки, на другому місці Реал (три очки), на третьому місці Інтер (нуль очок) і на четвертому місці Шахтар (нуль очок).

Шериф – Шахтар: події матчу

Зустріч у Тирасполі завершилася сенсаційною поразкою "гірників" з рахунком 2:0.

Форвард "Шерифа" Адама Траоре спершу пробив невдало в дебюті зустрічі, але на 15-й хвилині він влучно завершив контратаку своєї команди і поцілив у правий від П'ятова кут воріт.

На 62-й хвилині Момо Янсане подвоїв перевагу "Шерифа", забивши головою гол. Це був перший удар в отвір від молдавської команди в другому таймі.

Після цього "Шахтар" так і не спромігся переламати хід гри та відповісти своїми голами. Єдиний момент мав Алан Патрік, але він не реалізував вихід віч-на-віч з воротарем.

У другому турі Ліги чемпіонів Шериф на виїзді зіграє з Реалом. Матч пройде 28 вересня і розпочнеться о 22:00.