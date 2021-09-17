Молдовський Шериф отримає від УЄФА за перемогу 2,8 мільйона євро. З цієї суми один мільйон євро піде команді й тренерському штабу.

Як це було Шахтар сенсаційно всуху програв Шерифу в матчі Ліги чемпіонів: відео

Додамо, що другий учасник Ліги чемпіонів від України київське Динамо за нічию з Бенфікою запрацювало 930 тисяч євро.

Після першого туру в групі D наступна ситуація: на першому місці Шериф, маючи в своєму активі три очки, на другому місці Реал (три очки), на третьому місці Інтер (нуль очок) і на четвертому місці Шахтар (нуль очок).

У другому турі Ліги чемпіонів Шериф на виїзді зіграє з Реалом. Матч пройде 28 вересня і розпочнеться о 22:00.

Шериф – Шахтар: події матчу