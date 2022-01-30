Ше всі гравці розуміють значущість клубу, – досвідчений воротар Шахтаря Пятов

Донецький Шахтар готується на тренувальних зборах у Туреччині. Лідер "гірників" Андрій Пятов розповів про цілі та про те, як підтримує команду у роздягальні.

Пятов: До кожного потрібен підхід

Досвідченому голкіперу вже 37 років, а Андрій Пятов далі продовжує виручати команду на футбольному полі. Ветеран Шахтаря розповів про амбітні цілі на другу частину сезону.

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"Гірники" вилетіли з єврокубків, але продовжують свій шлях у чемпіонаті та Кубку України. Футболіст додав, що клуб спробує оформити требл (перемога команди у трьох турнірах). Підопічні Роберто Де Дзербі вже мають першу звитягу у сезоні – успіх у Суперкубку України (3:0).

Пятов розповів, як він підбадьорює партнерів по команді у роздягальні. Він заявив, що далеко не усі футболісти розуміють цінність клубу.

Залежить від напруги матчу й результату. Зрештою рівень Шахтаря ми підвищили досить давно, і не всі гравці розуміють значущість клубу,

– сказав Пятов.

"Напевно, на правах капітана, якщо навіть не беру участі в матчі, однаково можу зайти й підбадьорити хлопців. Десь допомогти, а десь накричати, розбудити. Це психологія, до кожного потрібен підхід. Є багато прикладів, коли подібне допомагало в перерві", – додав голкіпер.