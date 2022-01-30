Пятов: До кожного потрібен підхід
Досвідченому голкіперу вже 37 років, а Андрій Пятов далі продовжує виручати команду на футбольному полі. Ветеран Шахтаря розповів про амбітні цілі на другу частину сезону.
Варте уваги Шахтар відпустив нападника збірної України у Німеччину
"Гірники" вилетіли з єврокубків, але продовжують свій шлях у чемпіонаті та Кубку України. Футболіст додав, що клуб спробує оформити требл (перемога команди у трьох турнірах). Підопічні Роберто Де Дзербі вже мають першу звитягу у сезоні – успіх у Суперкубку України (3:0).
Пятов розповів, як він підбадьорює партнерів по команді у роздягальні. Він заявив, що далеко не усі футболісти розуміють цінність клубу.
Залежить від напруги матчу й результату. Зрештою рівень Шахтаря ми підвищили досить давно, і не всі гравці розуміють значущість клубу,
– сказав Пятов.
"Напевно, на правах капітана, якщо навіть не беру участі в матчі, однаково можу зайти й підбадьорити хлопців. Десь допомогти, а десь накричати, розбудити. Це психологія, до кожного потрібен підхід. Є багато прикладів, коли подібне допомагало в перерві", – додав голкіпер.
- Пятов виступає за Шахтар із 2007 року. У сезоні-2021/2022 відіграв 12 матчів, у яких пропустив 6 голів та у 8 поєдинках залишав ворота "на замку."
- "Гірники" пішли на зимову перерву у статусі лідерів УПЛ, випереджаючи найближчого конкурента Динамо на 2 очки.
- Наступним суперником донеччан у Кубку України буде Львів.