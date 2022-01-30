Пятов: К каждому нужен подход
Опытному голкиперу уже 37 лет, а Андрей Пятов продолжает выручать команду на футбольном поле. Ветеран Шахтера рассказал об амбициозных целях на вторую часть сезона.
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"Горняки" вылетели из еврокубков, но продолжают свой путь в чемпионате и Кубке Украины. Футболист добавил, что клуб попытается оформить требл (победа команды в трех турнирах). У подопечных Роберто Де Дзерби уже есть первая победу в сезоне – успех в Суперкубке Украины (3:0).
Пятов рассказал, как он подбадривает партнеров по команде в раздевалке. Он заявил, что далеко не все футболисты понимают ценность клуба.
Зависит от напряженности матча и результата. В конце концов уровень Шахтера мы повысили достаточно давно, и не все игроки понимают значимость клуба,
– сказал Пятов.
"Наверное, на правах капитана, если даже не принимаю участия в матче, все равно могу зайти и подбодрить ребят. Где-то помочь, а где-то накричать, разбудить. Это психология, к каждому нужен подход. Есть много примеров, когда подобное помогало в перерыве", – добавил голкипер.
- Пятов выступает за Шахтер с 2007 года. В сезоне-2021/2022 отыграл 12 матчей, в которых пропустил 6 голов и в 8 поединках оставлял ворота "на замке."
- "Горняки" ушли на зимний перерыв в статусе лидеров УПЛ, опережая ближайшего конкурента Динамо на 2 очка.
- Следующим соперником дончан в Кубке Украины будет Львов.