Пятов: К каждому нужен подход

Опытному голкиперу уже 37 лет, а Андрей Пятов продолжает выручать команду на футбольном поле. Ветеран Шахтера рассказал об амбициозных целях на вторую часть сезона.

Стоит внимания Шахтер отпустил нападающего сборной Украины в Германию

"Горняки" вылетели из еврокубков, но продолжают свой путь в чемпионате и Кубке Украины. Футболист добавил, что клуб попытается оформить требл (победа команды в трех турнирах). У подопечных Роберто Де Дзерби уже есть первая победу в сезоне – успех в Суперкубке Украины (3:0).

Пятов рассказал, как он подбадривает партнеров по команде в раздевалке. Он заявил, что далеко не все футболисты понимают ценность клуба.

Зависит от напряженности матча и результата. В конце концов уровень Шахтера мы повысили достаточно давно, и не все игроки понимают значимость клуба,

– сказал Пятов.

"Наверное, на правах капитана, если даже не принимаю участия в матче, все равно могу зайти и подбодрить ребят. Где-то помочь, а где-то накричать, разбудить. Это психология, к каждому нужен подход. Есть много примеров, когда подобное помогало в перерыве", – добавил голкипер.