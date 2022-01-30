Новий досвід у кар'єрі нападника

20-річний футболіст "гірників" вже незабаром одягне футболку німецької Ганзи. Шахтар відпустив Данила Сікана в оренду до кінця сезону.

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Після чого нападник повернеться в український клуб, який зараз перебуває на зборах у Туреччині. Тренерський штаб на чолі з італійцем Роберто Де Дзербі мають плани на Сікана у майбутньому. Тому форвард поїхав набиратись досвіду та ігрової практики у команду з Другої ліги Німеччини.

Відзначимо, що Сіканом цікавився Базель, але спроби швейцарського клубу були провалені. Все через те, що Шахтар не хотів відпускати футболіста в оренду з правом викупу, який хотіли включити швейцарці.

Ганза посідає лише 14-те місце у чемпіонаті Бундесліги-2.

Статистика Сікана у Шахтарі