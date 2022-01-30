Новий досвід у кар'єрі нападника
20-річний футболіст "гірників" вже незабаром одягне футболку німецької Ганзи. Шахтар відпустив Данила Сікана в оренду до кінця сезону.
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Після чого нападник повернеться в український клуб, який зараз перебуває на зборах у Туреччині. Тренерський штаб на чолі з італійцем Роберто Де Дзербі мають плани на Сікана у майбутньому. Тому форвард поїхав набиратись досвіду та ігрової практики у команду з Другої ліги Німеччини.
Відзначимо, що Сіканом цікавився Базель, але спроби швейцарського клубу були провалені. Все через те, що Шахтар не хотів відпускати футболіста в оренду з правом викупу, який хотіли включити швейцарці.
Ганза посідає лише 14-те місце у чемпіонаті Бундесліги-2.
Статистика Сікана у Шахтарі
- У сезоні-2021/2022 відіграв за "помаранчево-чорних" 14 матч, у яких забив 2 голи та зробив один асист.
- Його угода з "гірниками" розрахована до 30 червня 2023 року.
- За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає лише 1,5 мільйона євро. Але Шахтар захоче виручити за Сікана значно кращу суму.