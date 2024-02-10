Роналду запхав шарф суперника собі у шорти: португалець відповів на провокацію фанів – відео

У четвер, 8 лютого, Аль-Хіляль прийняв Аль-Наср у рамках останнього матчу товариського турніру. Господарі поля впевнено перемогли та змусили Кріштіану Роналду засумувати.

Зірковий португалець вийшов із перших хвилин та відіграв повний поєдинок. Кріштіану пішов із поля без забитих голів, але із попередженням в пасиві, пише 24 Канал.

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Відповів на провокацію тією ж монетою

Натомість Аль-Наср пропустив двічі у першому таймі та не зумів бодай відповісти голом престижу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Аль-Хіляль 2:0. Тому після матчу настрій у Роналду був далеко не найкращий.

Після фінального свистка капітан Аль-Наср швидко попрямував у підтрибунне приміщення, але на шляху до неї зіткнувся із провокацією уболівальників господарів.

Одразу декілька фанів суперника кинули у ноги Роналду "рози" Аль-Хіляль. Один із них Кріштіану підійняв із землі, але не відкинув одразу у сторону. Португалець засунув шарф у шорти, після чого декілька разів витер об нього руки, а тоді вже викинув у бік фанатів господарів.

Роналду не розгубився під час провокації, а тією ж монетою відповів уболівальникам.

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Нагадаємо, що Аль-Хіляль є головним конкурентом Аль-Насра у боротьбі за чемпіонство Про-ліги Саудівської Аравії. Після 19 турів між клубами різниця у 7 балів на користь Аль-Хіляль.

Вже 14 лютого клуб зіркового португальця зіграє перший матч на виїзді проти Аль-Фейха у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів АФК.

Роналду ж провів у поточному сезоні-2023/2024 вже 26 матчів, у яких наколотив 24 голи та віддав 11 асистів. Кріштіану не приховує, що готовий продовжити свої виступи в Аль-Насрі, з яким у нього контракт до кінця червня 2025-го.