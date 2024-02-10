Звездный португалец вышел с первых минут и отыграл полный поединок. Криштиану ушел с поля без забитых голов, но с предупреждением в пассиве, пишет 24 Канал.

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Ответил на провокацию той же монетой

Зато Аль-Наср пропустил дважды в первом тайме и не сумел хотя бы ответить голом престижа. Финальный свисток зафиксировал победу Аль-Хиляль 2:0. Поэтому после матча настроение у Роналду было далеко не лучшее.

После финального свистка капитан Аль-Наср быстро направился в подтрибунное помещение, но на пути к ней столкнулся с провокацией болельщиков хозяев.

Сразу несколько фанов соперника бросили в ноги Роналду "розы" Аль-Хиляль. Один из них Криштиану поднял с земли, но не отбросил сразу в сторону. Португалец засунул шарф в шорты, после чего несколько раз вытер о него руки, а потом уже выбросил в сторону фанатов хозяев.

Роналду не растерялся во время провокации, а той же монетой ответил болельщикам.

Роналду запихнул шарф Аль-Хиляль в шорты: смотрите видео

Напомним, что Аль-Хиляль является главным конкурентом Аль-Насра в борьбе за чемпионство Про-лиги Саудовской Аравии. После 19 туров между клубами разница в 7 баллов в пользу Аль-Хиляль.

К слову. Уже 14 февраля клуб звездного португальца сыграет первый матч на выезде против Аль-Фейха в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов АФК.

Роналду же провел в текущем сезоне-2023/2024 уже 26 матчей, в которых наколотил 24 гола и отдал 11 ассистов. Криштиану не скрывает, что готов продолжить свои выступления в Аль-Насри, с которым у него контракт до конца июня 2025-го.