Свого часу 27-річний футболіст, який родом із Маріуполя, мав необережність у публічному просторі. Артур Авагімян не соромився залишати уподобайки під світлинами російського легіонера іспанського Реал Сосьєдад Арсена Захаряна.

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Зрозумів свою помилку

Нинішній футболіст одеського Чорноморця пригадав свою помилку та розповів, як минає його вивчення української мови.

"Вважаю важливим для кожного вивчення рідної мови, у медійному просторі все більше намагаюсь використовувати українську, але поки складно, дуже складно і соромно помилятись та говорити криво. Зараз якраз записався на курси школи "Основи", – сказав Авагімян.

Вінгер "моряків" перепросив в усіх за те, що занадто пізно зрозумів, що не мав права залишати лайки під постами російського футболіста.

З приводу лайків. Це було неправильно з мого боку, бо він росіянин який грає за збірну і нічого не каже про війну – це неправильно підтримувати будь-який формат взаємодії, навіть якщо це лайки. Я вже зрозумів це, прошу вибачення, що трохи запізно,

– заявив футболіст Чорноморця.

Відзначимо, що нинішній клуб Авагімяна Чорноморець після 16-ти зіграних матчів посідає 9-те місце у турнірній таблиці УПЛ-2023/2024. Одесити набрали 22 бали.

Що відомо про футбольне життя Артура Авагімяна