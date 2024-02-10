Свого часу 27-річний футболіст, який родом із Маріуполя, мав необережність у публічному просторі. Артур Авагімян не соромився залишати уподобайки під світлинами російського легіонера іспанського Реал Сосьєдад Арсена Захаряна.
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Зрозумів свою помилку
Нинішній футболіст одеського Чорноморця пригадав свою помилку та розповів, як минає його вивчення української мови.
"Вважаю важливим для кожного вивчення рідної мови, у медійному просторі все більше намагаюсь використовувати українську, але поки складно, дуже складно і соромно помилятись та говорити криво. Зараз якраз записався на курси школи "Основи", – сказав Авагімян.
Вінгер "моряків" перепросив в усіх за те, що занадто пізно зрозумів, що не мав права залишати лайки під постами російського футболіста.
З приводу лайків. Це було неправильно з мого боку, бо він росіянин який грає за збірну і нічого не каже про війну – це неправильно підтримувати будь-який формат взаємодії, навіть якщо це лайки. Я вже зрозумів це, прошу вибачення, що трохи запізно,
– заявив футболіст Чорноморця.
Відзначимо, що нинішній клуб Авагімяна Чорноморець після 16-ти зіграних матчів посідає 9-те місце у турнірній таблиці УПЛ-2023/2024. Одесити набрали 22 бали.
Що відомо про футбольне життя Артура Авагімяна
- Футболіст зі структури Шахтаря, який пограв в оренді за Маріуполь-2 (раніше Іллічівець-2).
- Був футболістом київського Арсенала.
- Влітку 2019-го Авагімян вперше поїхав грати за кордон у вірменський Алашкерт.
- У лютому 2020-го повернувся до українського футболу, підписавши контракт із одеським Чорноморцем.
- Через два роки виступів за "моряків" став повноцінним гравцем Олександрії, але вже вдруге поїхав в оренду в Одесу.
- У поточному сезоні-2023/2024 Авагімян взяв участь у 15 матчах (1 гол, 2 асисти). По його закінченню Артур повернеться до Олександрії, із якою у нього контракт до 30 червня 2025-го року.
- Пограв за збірні України U-16, U-17 та U-19.