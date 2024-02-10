Зірковий португалець вийшов із перших хвилин та відіграв повний поєдинок. Кріштіану пішов із поля без забитих голів, але із попередженням в пасиві, пише 24 Канал.

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Відповів на провокацію тією ж монетою

Натомість Аль-Наср пропустив двічі у першому таймі та не зумів бодай відповісти голом престижу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Аль-Хіляль 2:0. Тому після матчу настрій у Роналду був далеко не найкращий.

Після фінального свистка капітан Аль-Наср швидко попрямував у підтрибунне приміщення, але на шляху до неї зіткнувся із провокацією уболівальників господарів.

Одразу декілька фанів суперника кинули у ноги Роналду "рози" Аль-Хіляль. Один із них Кріштіану підійняв із землі, але не відкинув одразу у сторону. Португалець засунув шарф у шорти, після чого декілька разів витер об нього руки, а тоді вже викинув у бік фанатів господарів.

Роналду не розгубився під час провокації, а тією ж монетою відповів уболівальникам.

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Нагадаємо, що Аль-Хіляль є головним конкурентом Аль-Насра у боротьбі за чемпіонство Про-ліги Саудівської Аравії. Після 19 турів між клубами різниця у 7 балів на користь Аль-Хіляль.

До слова. Вже 14 лютого клуб зіркового португальця зіграє перший матч на виїзді проти Аль-Фейха у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів АФК.

Роналду ж провів у поточному сезоні-2023/2024 вже 26 матчів, у яких наколотив 24 голи та віддав 11 асистів. Кріштіану не приховує, що готовий продовжити свої виступи в Аль-Насрі, з яким у нього контракт до кінця червня 2025-го.