Шанси на бій з Лопесом є, – Денис Берінчик

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик не виключає, що в майбутньому проведе бій проти абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса.

Думаю, що WBO все-таки призначить бій-елімінатор

За словами Берінчика, він зможе зустрітися з Лопесом, якщо американець не змінить вагову категорію. Також Берінчику потрібно стати обов'язковим претендентом на один з титулів Лопеса.

До речі Я готовий до цього, – Берінчик зізнався, коли завершить боксерську кар'єру

Шанси на бій з Лопесом є, якщо він не змінить вагову категорію. Я думаю, що WBO все-таки призначить бій-елімінатор, або я стану офіційним претендентом. Рейтинг мій збільшується,

– сказав Денис.

Бій-елімінатор – поєдинок у якому двоє боксерів визначають претендента на титул. Зазвичай це роблять бійці з найвищим рейтингом у конкретній організації. Найкращий рейтинг Берінчика у WBO, де він посідає 3 місце.

Разом з тим, Берінчик прокоментував рівень своїх попередніх суперників.

"Звичайно, приїжджають бійці не топ-рівня. Але це не означає, що вони слабкі. Це означає, що я сильно підготувався, не дав їм жодного шансу, вбив їх в пил і прах. Набиваю собі рекорд, мішкова дієта", – зазначив Денис.