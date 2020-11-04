У команді Ентоні Джошуа вирішили дати шанс Олександру Усику завоювати титул чемпіона світу. Едді Хірн, промоутер Джошуа, переконує, що його клієнт зустрінеться з Усиком.

У пріоритеті Джошуа – все ще Ф'юрі

Хірн заявив, що Усик стане суперником Ентоні Джошуа лише в тому випадку, якщо не відбудеться об'єднавчий бій проти Тайсона Ф'юрі. Про це повідомляє Boxing Scene.

До речі Не дозволю Джошуа та Ф'юрі побитися, – Усик

Як відомо, Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на два поєдинки у 2021 році. Але на заваді зустрічі британців стали обов'язкові суперники, зокрема й Усик.

"Джошуа хоче провести бій з Усиком. Бокс – це бізнес, для них важливі гроші, але Усик також хоче стати чемпіоном світу в суперважкій вазі", – зазначив Хірн.

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Щоб відбувся бій між Усиком та Джошуа, британцю слід 12 грудня перемогти Кубрата Пулєва. Окрім того, зустріч Джошуа з Ф'юрі має не відбутися. Лишень тоді Ентоні готовий дати бій Усику.

Якщо ми не змусимо Ф'юрі битися з Джошуа, а Ентоні переможе Кубрата Пулєва, то бою з Усиком – бути. Гарантія – мільйон відсотків,

– підсумував Хірн.

Усик вимагає залишити титул

У грудні 2019 року Усик отримав статус обов'язкового претендента на титул WBO, яким і володіє Джошуа. Паралельно Джошуа зобов'язали провести захист титулу IBF проти Пулєва.

Команда Усика дала Джошуа час на зустріч з Пулєвим. Усик не планує відступати й хоче, щоб у його наступному поєдинку на кону був титул WBO.

Українець заявив, що йому байдуже, хто стане його суперником у титульному поєдинку. Зокрема, Усик просить Джошуа залишити титул, якщо той не хоче проводити його захист.