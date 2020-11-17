Едді Хірн, промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа, прагне організувати своєму клієнту бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі. На заваді бою став українець Олександр Усик, який є претендентом на титул WBO.

Якщо я не зроблю бій Джошуа – Ф'юрі, це буде моїм провалом

Хірн заявив, що бій Усика з Джошуа буде цікавим. Однак фанати не зрозуміють, якщо Ентоні не поб'ється з Ф'юрі. Про це повідомляє fightnews.info.

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Мені шкода через бій Джошуа з Усиком. До речі, це прекрасний поєдинок, але якщо я не зроблю такий бій Джошуа – Ф'юрі, це буде моїм провалом. Я не хочу робити бій "Ей Джея" з Усиком, щоб всі реагували "ех". Я бажаю влаштувати його, щоб всі говорили, що це класний бій, оскільки він таким і є,

– заявив Хірн.

Хірн зазначив, що зустріч Джошуа з Ф'юрі – найбільший поєдинок у світі, який важливо організувати.

"Найбільший бій у світі прямо у нас на порозі. Його потрібно влаштувати, і це наш обов'язок. Ми зобов'язані не перед боксом, а перед Ентоні Джошуа. Але спочатку треба перемогти Кубрата Пулєва 12 грудня", – резюмував Хірн.

Усик – претендент на титул

Наприкінці 2019 року непереможний Усик дебютував у суперважкій вазі, здолавши Чазза Візерспуна. Водночас Джошуа у грудні того ж року повернув собі втрачені титули, перемігши Ендрі Руїса.

У WBO вирішили надати Усику статус обов'язкового претендента на чемпіонський пояс. Водночас Джошуа зобов'язали провести захист титулу IBF проти Кубрата Пулєва.

Команда Усика погодилася відтермінувати зустріч з Джошуа. Натомість за цей час у Джошуа підписали контракт на два бої з Ф'юрі.

Усик зберіг статус офіційного претендента, коли 31 жовтня завдав поразки Дереку Чісорі.