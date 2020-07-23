Мадридський "Реал" хоче провести серйозну чистку складу під час літнього трансферного вікна.

За інформацією Marca, "Реал" покинуть Хамес Родрігес, Гарет Бейл, Лука Йовіч і Маріано Діас. Розставання з цими футболістами є пріоритетом для мадридського клубу. Також клуб можуть залишити Лука Модріч, Начо і Лукас Васкес.

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Таке рішення прийнято через те, що вже в майбутньому сезоні в Мадрид з оренд повернуться 11 футболістів і в складі "вершкових" будуть значитися 37 футболістів.

Мадридці також готові до продажу ще ряду гравців, включаючи Дані Себальоса, Альваро Одріосола, Оскара Родрігеса, Хесуса Вальєхо, Борха Майораля і Хорхе де Фрутоса.

Дострокове чемпіонство "Реалу"

Новим чемпіоном Іспанії з футболу став мадридський "Реал". Команда здобула чемпіонський титул за тур до закінчення чемпіонату.

"Реал" за два тури до кінця випереджав "Барселону" на чотири очки. Тож мадридській команді в матчі 37-го туру в четвер, 16 липня, слід було зіграти не гірше, аніж "Барселона", щоб забезпечити собі титул.

Для "Реалу" це чемпіонство стало 34-им. До цього востаннє "вершкові" перемагали ще у сезоні 2016/17. "Барселона" ж фінішувала другою.