Директор академії "Барселони" Патрік Клюйверт може очолити каталонців вже найближчим часом. "Барселона" може залишитись без трофеїв цього сезону, тому крісло під Сетьєном вже доволі сильно хитається.

Гравці позитивно сприйняли таку новину про призначення нідерландця на пост головного наставника каталонців, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зірковий нідерландець

Після останніх результатів майбутнє Кіке Сетьєна опинилося під величезним питанням. Сам тренер заявив, що не впевнений, чи буде тренувати команду навіть у Лізі чемпіонів, яка поновиться на початку серпня. Схоже, гравці теж не надто мають бажання та мотивацію продовжувати грати під керівництвом цього наставника.

Гравці хочуть бачити головним тренером Патріка Клюйверта, який очолює клубну академію.

У фахівця хороші відносини з лідерами клубу та молодими талановитими гравцями.

Важливу роль Клюйверт зіграв у адаптації нідерландського хавбека Френкі де Йонга, який перейшов в "Барселону" влітку.

Раніше повідомлялось, що ексфутболіст "Барселони" Хаві погодився повернутись та стати тренером "каталонців".

Що відомо про Патріка Клюйверта

44-річний фахівець працював в тренерських штабах АЗ, "Брісбен Роар", НЕК, був асистентом Луї ван Гала в збірній Нідерландів, яка зайняла третє місце на чемпіонаті світу 2014 року, і Кларенса Зеєдорфа в збірній Камеруну, очолював збірну Кюрасао.

Клюйверт рік пропрацював спортивним директором ПСЖ у сезоні 2016/17.

Нідерландець виступав за "Барселону" на позиції форварда з 1998/04 рік і забив 122 голи за 257 матчів.

Влітку 2019 року Патрік Клюйверт став директором футбольної школи каталонців.

Входить до списку ФІФА 100.