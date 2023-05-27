"Ломаченко явно не старий": непереможений американець прагне битися з боксером з України

Попри поразку від Девіна Хейні, Василь Ломаченко користується попитом серед топ-боксерів. В чергу на бій з українським боксером записався американець Шакур Стівенсон.

Один з найочікуваніших поєдинків 2023 року завершився поразкою Василя Ломаченка абсолютному чемпіону світу Девіну Хейні. 35-річний боксер з України вдруге втратив можливість стати найкращим у легкому дивізіоні.

Оце так Ломаченко обійнявся з російським боксером Ковальовим після поразки від Хейні: обурливе відео

Претендент для Ломи

Попри поразку, Ломаченко продемонстрував дуже конкурентний бокс. Багато експертів та фанатів впевнені, що перемогу здобув саме українець. Магія імені та колишні титули чемпіона світу у трьох вагових категоріях приваблюють топових боксерів провести бій з Ломаченком. Серед них опинився непереможений американець Шакур Стівенсон.

"Безстрашний", як називають Стівенсона, має намір свій наступний бій провести саме з українським боксером.

Я сподіваюся, що вже в наступному бою отримаю шанс зустрітися з Ломаченком. Цей хлопець ще не закінчив. Він явно не є старим, занедбаним бійцем. Я не хочу чекати ще рік, коли йому буде 36 або 37 років. Я волів би побитися з ним зараз відразу після Девіна,

– заявив Стівенсон.

Якщо Ломаченко не погодиться на бій з Шакуром, тоді американець готовий зустрітися з Джемейном Ортісом, якого Василь переміг в жовтні минулого року.

Якщо Лома буде наполягати, що йому потрібен проміжний бій, тоді я безумовно буду готовий розібратися з Ортісом. Я збираюся сильно побити цього хлопця. Він не розуміє, у що в'язався,

– сказав Стівенсон.

Що відомо про Шакура Стівенсона