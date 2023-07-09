"Маю незавершені справи з Хейні": Ломаченко відповів на виклик непереможеного боксера

Ексчемпіон світу Шакур Стівенсон не полишає намірів зустрітися на рингу з Василем Ломаченком. Проте український боксер сподівається провести реванш проти абсолюта.

Американський боксер Шакур Стівенсон кинув виклик колишньому чемпіону у трьох дивізіонах Василю Ломаченку. Відповідне звернення "Безстрашний" написав у Twitter.

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В голові Ломаченка лише реванш з Хейні

Стівенсон був присутній на поєдинку Ломаченко – Хейні та розраховує свій наступний бій провести проти Василя.

"Йоу, Василь Ломаченко. Нічого, крім поваги, чемпіоне, ти заслужив на пояси. Я сподіваюся, ти відновився і з тобою все гаразд.

Я думаю, що настав час для справжніх шахів високого рівня. Я готовий до великого бою, чемпіоне. Давайте зробимо так, щоб це сталося", – написав Стівенсон у Twitter.

Ломаченко миттєво відповів на виклик амбітного боксера. Однак схоже, що Василь сподівається на ще один бій з Хейні.

Дякую тобі! Зі мною все добре! Мені шкода, але я маю незавершені справи з Девіном Хейні,

– відповів Лома.

Нагадаємо, що в травні Василь Ломаченко програв абсолютному чемпіону Девіну Хейні одноголосним рішенням суддів. Проте багато експертів та вболівальників впевнені, що судді прийняли спірне рішення. Свої сумніви щодо підсумкового результату висловив промоутер Боб Арум. На його думку, Хейні повинен дати Ломаченку бій-реванш, оскільки перемога американця викликає багато питань.

Ба більше, менеджер Егіс Клімас повідомив, команда Ломаченка подаватиме апеляцію на результат бою з Хейні.

Щодо Девіна Хейні, то він впевнений у своїй перемозі. Після бою з Ломаченко він планував піднятися дивізіоном вище, оскільки йому важко тримати себе в ліміті легкої ваги.