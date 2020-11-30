Мадридський "Реал" вже вирушив у Київ, щоб зіграти матч 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Шахтаря". Наставник "вершкових" Зінедін Зідан несподівано залишив поза заявкою декількох лідерів.

У понеділок, 30 листопада, літак із футболістами мадридського клубу вилетів у столицю України. Зінедін Зідан взяв із собою 21-го гравця, повідомляє пресслужба "Реала".

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Заявка "Реала"

У списку несподівано відсутні декілька провідних гравців клубу, а це Азар, Карвахаль, Вальверде, Рамос, Одріосола та Йовіч.

Але їх у заявці замінили дебютанти Чуст та Аррібас. У Київ разом з "королівським клубом" полетів і український легіонер Андрій Лунін.

Голкіпери: Куртуа, Лунін, Альтубе

Куртуа, Лунін, Альтубе Захисники: Мілітао, Варан, Начо, Марсело, Менді, Чуст

Мілітао, Варан, Начо, Марсело, Менді, Чуст Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Едегор, Іско, Аррібас

Кроос, Модріч, Каземіро, Едегор, Іско, Аррібас Нападники: Бензема, Асенсіо, Васкес, Вінісіус, Маріано, Родріго

"Шахтар" із чотирма очками перед матчем посідає третє місце. А їх іспанський суперник йде другим – 7 пунктів. У минулому поєдинку перемогу на виїзді несподівано святкували "гірники" 2:3. Тоді донеччани видали феєричний перший тайм, перемагаючи з рахунком 0:3.

У другому матчі між собою команди вийдуть на поле вже у вівторок, 1 грудня. Зустріч розпочнеться о 19:55 на НСК "Олімпійський" у Києві.