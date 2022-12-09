"Доведеться заплатити багато грошей": Срна розповів, чи отримував Шахтар пропозиції по Мудрику

Директор по футболу у Шахтарі Даріо Срна прокоментував сватання Михайла Мудрика у європейські гранди. Представник "гірників" зізнався, чи отримував донецький клуб пропозиції від претендентів на лівого вінгера.

Даріо Срна запевнив, що донецький клуб досі не отримав жодної пропозиції від команд із Європи щодо Михайла Мудрика. Багато розмов є навколо потенційного трансферу лівого вінгера у Європу, але жоден із претендентів офіційно так і не виходив на Шахтар.

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Срна: Він – наш теперішній час

Директор по футболу наголосив, що потенційному покупцю потрібно буде викласти за Мудрика чималу купу грошей.

Мудрик великий талант, має чотирирічний контракт із Шахтарем, але досі у нас не було контактів з жодним клубом. Якщо хтось захоче його, то їм доведеться заплатити багато грошей. Він – наш теперішній час,

– сказав Срна.

Раніше донецький клуб порівнював Михайла з 100-мільйонним трансфером Антоні у Манчестер Юнайтед. Така фінансова забаганка Шахтаря шокувала самого лівого вінгера. Після чого "гірники" зменшили суму на перехід футболіста.

Мудрик зізнавався, що буде засмучений, якщо його трансфер взимку не відбудеться. А перехід в Арсенал перебуває під загрозою зриву. Адже "каноніри" можуть змінити пріоритети на найближче трансферне вікно через травму нападника Габріела Жезуса.

Михайло розповідав, що влітку 2022 року на нього виходили тренери трьох клубів, але жодна з розмов не закінчилась успішним трансфером.